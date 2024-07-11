Студентка из Коломны победила на всероссийском конкурсе курсовых работ

Студентка четвертого курса Коломенского ГСГУ Юлия Чистякова стала победительницей конкурса курсовых и выпускных работ в индустрии туризма и гостеприимства. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Как пояснили в ведомстве, работу Чистяковой на тему «Профессиональные выставки как элемент продвижения туристской организации на рынке» высоко оценило жюри. Студентка предложила эффективные стратегии для продвижения туристских услуг.

«Конкурс продемонстрировал актуальность и инновационный подход в развитии туристической отрасли, а также подчеркнул значимость научного руководства в подготовке специалистов высокого класса», — добавили в Министерстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».