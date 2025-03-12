Студентка из Коломны победила на международном турнире по спортивной борьбе

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета городского округа Коломна Маргарита Салназарян выиграла золотую медаль XI международного турнира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Якутске.
Спортсменка стала лучшей в категории до 65 килограммов. В Министерстве образования Московской области отметили, что Маргарита Салназарян провела в рамках турнира пять схваток, в четырех из которых одержала досрочную победу.
Участие в соревнованиях приняли 290 спортсменов из 13 регионов России и 14 стран мира.
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