Студентка из Коломны победила на международном турнире по спортивной борьбе

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета городского округа Коломна Маргарита Салназарян выиграла золотую медаль XI международного турнира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Якутске.

Спортсменка стала лучшей в категории до 65 килограммов. В Министерстве образования Московской области отметили, что Маргарита Салназарян провела в рамках турнира пять схваток, в четырех из которых одержала досрочную победу.

Участие в соревнованиях приняли 290 спортсменов из 13 регионов России и 14 стран мира.