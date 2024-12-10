Студентка из Истры победила на всероссийском чемпионате по профмастерству
Студентка истринского колледжа Анна Рожкова стала первой на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 900 человек из 73 регионов страны боролись за это звание.
Соревнования проходили по 55 основным и 20 юниорским компетенциям. Участники преодолели несколько этапов: внутренний, Анну выбрали из 50 других студентов колледжа, региональный, межрегиональный и финал. Прошел он во дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.
Анна принимала участие в самой массовой компетенции «Преподавание в младших классах». Она не только подготовила методические материалы для «уроков», но и выступила перед волонтерами, которые играли роль детей. В финале девушка провела урок по робототехнике.
«Привет, моя поддержка! Спасибо, что верили в меня! Благодаря вам эта победа — в наших руках! Спасибо всем педагогам и наставникам за то, что поддерживали меня и готовили на протяжении всего чемпионатного пути! Мы — первые!» — поделилась Анна Рожкова.
Быть преподавателем она мечтала с детства и часто помогала с учебой младшей подруге. Тогда и поняла, что это ее призвание.
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