Студентка из Химок стала участницей международного вокального конкурса

Студентка Московского государственного института культуры из Химок Александра Шерстобитова приняла участие в юбилейном сезоне международного вокального конкурса «Звезда-2025». Она исполнила цыганскую народную песню «Эдерлези», выступление показали в эфире телеканала «Звезда».

Александра Шерстобитова учится на третьем курсе факультета государственной культурной политики Московского государственного института культуры. Певица выступает на сцене уже более 15 лет. На конкурсе она представила свой институт, родной город Орск и Оренбургскую область.

Как рассказала Александра, она не только исполняет песни, но и пишет стихи к ним.

«Тема Родины — ключевая в моем творчестве, потому что я очень люблю свою страну, наших людей. Веду активную концертную деятельность, мне посчастливилось петь с Президентским оркестром в доме музыки», — поделилась Александра Шерстобитова.

Певица добавила, что также выступает в госпиталях и детских домах.

Жюри, которое возглавил продюсер Виктор Дробыш, поставило номеру исполнительницы самую высокую оценку — сто баллов.

Отметим, что вокальный конкурс «Звезда» отметит в 2025 году юбилей 10 лет. Всего 92 исполнителя из России, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана выступили в отборочном туре юбилейного сезона. В состав жюри вошли Виктор Дробыш, Зара, Дмитрий Колдун, Роман Емельянов и Юлия Савичева.