Студентка из Дубны вошла в число победителей хакатона МФТИ

Студентка государственного университета «Дубна» Ульяна Дмитренко вошла в состав сборной команды «Верифай» и одержала победу в кейс-чемпионате компании «Артвелл». Участники работали над задачей для строительной отрасли, связанной с созданием цифрового модуля для загрузки и обработки исполнительной документации.

Команда объединила учащихся Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Московского физико-технического института и Государственного университета «Дубна».

Участники представили прототип сервиса, который автоматизирует проверку документов и упрощает взаимодействие между подрядными организациями и заказчиками, снизив объем ручной работы.

Разработанное решение получило высокую оценку экспертного жюри, а сама победа стала примером успешного взаимодействия студентов разных вузов и подтверждением эффективности междисциплинарных команд.

Хакатон проходил в рамках проекта МФТИ «Цифровые кафедры». Уже в сентябре откроется новый набор на программу, в рамках которой студенты смогут проходить дополнительное обучение параллельно с основным образованием и получить диплом о профессиональной переподготовке.