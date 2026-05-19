Студентка из Дубны победила на соревнованиях разработчиков видеоигр

Сюжет ее игры под названием «Hope» строится вокруг неожиданного завещания от незнакомого дедушки, таинственной Башни и главного героя, которому предстоит решать судьбу этого необычного наследства.

«Джем длился две недели, и на игру я потратила примерно 100 часов: 50 часов ушло на разработку и еще 50 — на рисование всех элементов. Жанр — что‑то среднее между визуальной новеллой и point‑and‑click. На этапе голосования сообществом отобрали топ‑15 игр в двух лигах — общей и студенческой, в которой я участвовала. После оценки экспертов русской инди‑разработки я узнала, что моя игра заняла первое место в студенческой лиге!», — поделилась эмоциями Ирина.

Кроме того, на данный момент «Hope» входит в десятку лучших среди всех участников. Также игра собрала максимальное количество пользовательских отзывов.

Ознакомиться с проектом можно на платформе MyIndie.