Студентка из Дубны победила на чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

Студентка первого курса Государственного университета «Дубна» по направлению «Государственное и муниципальное управление» Елизавета Соколова стала победительницей московского регионального чемпионата «Абилимпикс-2026». Первокурсница заняла первое место в компетенции «Социальная работа».

Для Елизаветы этот чемпионат стал четвертым по счету, однако в категории «Студенты» она выступала впервые.

Как пояснила сама участница, конкурсные задания на сей раз оказались более сложными по сравнению с предыдущим опытом. Если для школьников испытание традиционно включает три блока и рассчитано на три часа, то для студентов объем возрос до четырех блоков, а продолжительность выполнения увеличилась до четырех часов.

В рамках подготовки к соревнованиям Елизавета Соколова изучала профильные нормативно-правовые акты и ведомственные документы, анализировала собственный практический опыт, а также рассматривала актуальные потребности людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в России.

Во время выполнения конкурсных заданий участница разработала план проведения консультации для малоимущей семьи, подготовила проект социального стартапа, ориентированного на реабилитацию людей с нарушениями слуха, а также создала информационное сопровождение для проекта.

На заключительном этапе чемпионата Елизавета составила иллюстративный буклет, посвященный методам помощи ребенку из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Сама победительница призналась, что столь высокий результат стал для нее приятной неожиданностью. Она не предполагала, что сможет набрать 81 балл и занять первое место. Елизавета Соколова выразила намерение продолжить участие в чемпионате в следующем году и выйти на национальный этап.