Студентка из Домодедова победила в международном конкурсе проектов

Итоги международного конкурса индивидуальных проектов школьников NEW PROJECT подвели в Подмосковье. Победителем стала студентка домодедовского колледжа «Московия» Карина Охотникова, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

Подготовка проекта Карины Охотниковой проходила под руководством наставника Ольги Макеевой. На конкурсе студентка показала выдающиеся способности и креативность, что позволило ей достичь высоких результатов.

Конкурс NEW PROJECT входит в перечень олимпиад, утвержденный Министерством просвещения России. Международный центр исследовательских проектов представляет собой авторитетный учебный и исследовательский центр, ориентированный на создание и реализацию инновационных проектов в различных областях науки и образования.