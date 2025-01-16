Студентка из Домодедова победила в международном конкурсе проектов

Итоги международного конкурса индивидуальных проектов школьников NEW PROJECT подвели в Подмосковье. Победителем стала студентка домодедовского колледжа «Московия» Карина Охотникова, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.
Подготовка проекта Карины Охотниковой проходила под руководством наставника Ольги Макеевой. На конкурсе студентка показала выдающиеся способности и креативность, что позволило ей достичь высоких результатов.
Конкурс NEW PROJECT входит в перечень олимпиад, утвержденный Министерством просвещения России. Международный центр исследовательских проектов представляет собой авторитетный учебный и исследовательский центр, ориентированный на создание и реализацию инновационных проектов в различных областях науки и образования.
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