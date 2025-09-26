Студентка из Дмитрова выступила на всероссийском фестивале молодежи

Фестиваль «Российская студенческая весна» собрал более 2 тысяч представителей талантливой молодежи из 70 регионов России. Студентка Подмосковного политехнического колледжа Василиса Зубарева из Дмитровского округа участвовала в конкурсе в составе сборной Московской области.

Путевку на фестиваль Василиса Зубарева завоевала благодаря победе на региональном этапе конкурса, который прошел в апреле. Жюри высоко оценила ее песню «Синий платочек» и присудило студентке Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» и диплом лауреата первой степени.

Василиса рассказала, что участие в «Российской студенческой весне» стало для нее незабываемым опытом, который помог понять, чем она действительно хочет заниматься в жизни.

«Я осознавала, что несу огромную ответственность — не только за команду Подмосковья, но и за родной Дмитровский округ. В окружении творческих людей и при поддержке всей делегации Московской области я чувствовала, как наполняюсь позитивной энергией, и очень хотела делиться ею со всеми. Мне важно, чтобы мной гордились мои земляки», — поделилась студентка.

Участие дмитровчанки в фестивале такого высокого уровня стало гордостью для всего округа.

«Пример нашей студентки вдохновляет молодежь смело идти вперед и доказывать, что в Дмитровском округе живут яркие, талантливые люди, а для раскрытия их способностей созданы все необходимые условия», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов.