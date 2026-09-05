Студентка из Дмитрова стала призером всероссийского чемпионата профмастерства

Студентка Подмосковного политехнического колледжа из Дмитровского муниципального округа Виктория Кузнецова завоевала бронзовую медаль на финале Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Финал чемпионата по промышленным компетенциям прошел в конце августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, где в состязаниях приняли участие более 200 конкурсантов со всей России.

Виктория Кузнецова стала призером в компетенции «Изготовление индивидуальных имплантов». В ходе соревнований она изготавливала медицинские изделия, применяемые для восстановления утраченных частей зуба. Задача требовала от участников не только отточенных мануальных навыков, но и системного мышления: умения работать с данными, грамотно проектировать изделия, учитывать технологические нюансы и доводить продукт до совершенства. Именно такие компетенции сегодня востребованы как в профессиональной деятельности, так и в командной работе на производстве.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила: «В финале Московскую область представляли 10 студентов колледжей — они завоевали 5 медалей. Результаты выступления сборной региона являются подтверждением эффективности нашей системы среднего профессионального образования. Мы продолжим поддерживать чемпионатное движение и создавать условия для профессионального роста молодежи».

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов поздравил Викторию с заслуженной наградой: «Пусть эта победа станет мощным стартом для новых свершений — впереди только рост и еще более масштабные достижения! Отдельная благодарность — наставнику Виктории, Кириллу Сергеевичу Семечко. Спасибо за высокий профессионализм, самоотверженную работу по подготовке участницы к чемпионату и за ваш вклад в развитие мастерства студентов. Мы будем и дальше поддерживать молодежь, создавать возможности для роста и реализации идей».