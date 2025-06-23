Студентка из Дмитрова стала призером международного конкурса рассказов о семье

Студентка Дмитровского техникума Елизавета Новикова заняла призовое место в финале Международного конкурса рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Очный этап конкурса проходил в Калининграде. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы. Участники представили личные семейные истории, связанные с трагическими событиями военного времени, чтобы сохранить память о жертвах нацистского геноцида мирного населения СССР.

Для финалистов организовали мастер-классы по публичным выступлениям, креативному мышлению и проектной деятельности. Ребята общались с экспертами, получали советы и делились своими идеями. Помимо этого, участники побывали на экскурсиях по Калининграду и узнали больше о культурных и исторических достопримечательностях города.