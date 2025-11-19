Студентка из Дмитрова стала призером международного фестиваля

XXXIV международный фестиваль детско‑молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России» собрал множество талантливых участников. Студентка Дмитровского техникума Мария Калинина участвовала в заочной программе в категории «Юниор».

Конкурсное произведение студентки из Дмитрова — коллекция «Белый арт» — стало настоящим открытием для жюри. Мария Калинина продемонстрировала уникальный взгляд на искусство и дизайн в номинации «Ноу‑хау коллекция». Девушка сумела выйти за рамки привычного, предложив необычное и новаторское решение, и стала в итоге серебряным призером фестиваля.

«Конкуренция была очень высокой — каждый старался выложиться на все 100 %. И хотя я не стала первой, честно говоря, я очень довольна, что компетентное жюри высоко оценило мои старания», — поделилась впечатлениями Мария.

В прошлом году дмитровская студентка представила на конкурс коллекцию «От прошлого к настоящему», выполненную в этно‑стиле и сочетавшую элементы традиционного русского костюма и современные тренды. Тогда Мария Калинина победила на фестивале.

«Успехи наших студентов в различных конкурсах — лучшее подтверждение эффективности нашей образовательной программы. Мария показала, как важно не бояться экспериментировать, постоянно развиваться и много трудиться», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.