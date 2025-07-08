Студентка из Дмитрова стала наставником на всероссийском молодежном форуме

Самые талантливые ребята собрались на XIII Всероссийском форуме рабочей молодежи в Перми. Софья Фролова из Дмитрова выступила там в роли наставника в направлении пространственного развития.

Девушка прибыла в Пермь в составе делегации «Движения первых».

«Для меня большая честь представлять Московскую область на таком масштабном событии! Это бесценный опыт, новые знания и, конечно, потрясающие люди вокруг», – поделилась Софья Фролова.

Участники форума посещали предприятия региона, обсуждали карьерные возможности и вопросы личностного роста. Софья вместе со своей командой защищала перед губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проект «Образ человека труда 2030 года». Эксперты высоко оценили работу.

«Горжусь, что наша молодежь достойно представляет Московскую область на федеральном уровне. Подобные форумы — это не только площадка для обмена опытом, но и мощный импульс для развития молодежных инициатив», — сказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что Софья Фролова учится в Подмосковном политехническом колледже в Дмитрове. Девушка стала финалисткой «Диктанта Победы-2022». Помимо этого, она участвует в театральной постановке «Классика Победы. Память поколений» на сцене Малого театра в Москве. Софья Фролова также играет в составе женской волейбольной команды колледжа, команда заняла второе место на областных соревнованиях.