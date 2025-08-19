Студентка из Дмитрова Софья Фролова вошла в число первых блогеров России

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал командный модуль уникального трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», который реализуют на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Только 150 лучших блогеров и экспертов прошли в следующий этап, среди которых и студентка из Дмитрова Софья Фролова, уже получившая официальное удостоверение о профессиональном образовании в сфере блогинга.

Софья входит в региональный совет «Движения Первых» Московской области и достойно представляет родной Дмитров.

«Я только что вернулась из Мастерской управления „Сенеж“, где прошла командный модуль трека „Министерство контента“ проекта „ТопБЛОГ“. Это был не просто тренинг — это старт новой эпохи в моей жизни, событие, которое перевернуло мое представление о блогинге, государстве и о многом другом», — поделилась впечатлениями юная жительница Дмитрова.

Участники программы создают медиапроекты по пяти ключевым направлениям: культура, здоровье, агротехнологии, наука и образование, туризм. Каждое из них курируют профильные ведомства. В составе команды Министерства культуры Российской Федерации Софья Фролова разрабатывает медиапроекты, направленные на продвижение стратегических целей страны.

«В нашем округе живет и развивается активная, целеустремленная молодежь, готовая реализовывать себя на самом высоком уровне. Участие нашей землячки в проекте „ТопБЛОГ“ — это не просто личное достижение, но и значимый вклад в развитие информационного пространства муниципалитета и региона в целом», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.