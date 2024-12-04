Студентка из Дмитрова поучаствует в международном конкурсе профмастерства

Выпускница Дмитровского техникума Виктория Бородина выступит на международных соревнованиях «Абилимпикс». Они пройдут с 6 по 7 декабря в городе Гуруграм в Индии.

Виктория Бородина вошла в состав национальной сборной России и выступит в компетенции «Поварское дело».

Всего в копилке у Виктории есть 17 медалей, в том числе за участие в «Абилимпикс» и Дельфийских играх. Однако она еще ни разу не отправлялась в другую страну на национальный этап.

Виктория окончит техникум в 2025 году. Она стала участницей демонстрационного экзамена. Хорошая подготовка помогла ей преодолеть волнение и успешно сдать экзамен.

Виктория работает мастером производственного обучения, а ее наставник — мастер по преподаванию спецдисциплин. К предстоящему этапу «Абилимпикс» они готовятся совместно.

Дмитровский техникум готовит высококвалифицированных специалистов. Это заслуга преподавателей, которые увлечены своим делом.

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