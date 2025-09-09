Студентка из Чехова поучаствовала в православном фестивале семейных ценностей

«Успенский молодежный фестиваль» был организован Подольской епархией при поддержке различных министерств и ведомств. Основная цель мероприятия — обсуждение важности семьи и традиционных семейных ценностей в современном мире.

Студентка Чеховского техникума и активистка «Движения первых» Анастасия Татаринова стала участницей молодежного фестиваля, который прошел в Подольске. Он начался с молебна в Воскресенском храме, затем для участников подготовили программу в Доме культуры имени Лепсе.

Главная задача фестиваля — помочь молодому поколению осознать, что семья — это не только материальная, но и духовная история.

В рамках мероприятия Анастасия Татаринова встретилась с экспертом, диаконом Анатолием Гольдманом, который рассказал о духовных аспектах семьи и важности осознанного подхода к созданию крепкого брака на всю жизнь.