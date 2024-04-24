Студентка из Бронниц победила на конкурсе предпринимательских проектов | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:03 Студентка из Бронниц победила на конкурсе предпринимательских проектов Министерство образования МО

Читать 360 в

Третьекурсница Автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах Людмила Перелыгина победила на конкурсе молодежных предпринимательских проектов «Свое дело — 2024». Ей не оказалось равных в номинации «Лучший предпринимательский проект в сфере экологии».

Проект подмосковной студентки направлен на создание мобильного приложения для сбора и переработки вторсырья. С его помощью можно будет находить ближайшие пункты приема отходов, получать информацию о ценах и условиях приема, а также заказывать вывоз вторсырья на дом.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».