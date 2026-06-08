Студентка из Богородского округа победила в региональном вокальном конкурсе

Гала-концерт прошел во Дворце культуры городского округа Жуковский. В рамках концерта подвели итоги регионального этапа одного из главных событий года «Студенческая весна Подмосковья — 2026», где наградили студентку из Богородского округа.

Церемония награждения лауреатов и победителей прошла в торжественной обстановке. Студентка Ногинского колледжа и активистка творческого объединения «Делаем с душой» Ярослава Ячменева приняла участие в гала-концерте, где получила награду за победу в конкурсе.

По словам наставников девушки, это только начало большого пути — теперь Ярославу ждет следующий, еще более масштабный этап — Всероссийский фестиваль в Хабаровске. Там состоится всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций. Мероприятие пройдет с 8 по 13 июня и объединит более 1500 участников из всех регионов России, которые прошли строгий региональный отбор.

Фестиваль «Российская студенческая весна» — это не только возможность для студентов показать свои таланты, но и важный этап в развитии молодежной культуры и творчества в стране. Участие в таком значимом событии, как всероссийский этап в Хабаровске, является большим достижением для каждого студента.