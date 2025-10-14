Студентка Дмитровского техникума победила в городском конкурсе красоты

Лидеры молодежного центра проводят конкурс красоты «Мисс квАРТал» в Дмитрове вот уже третий год подряд. На этот раз победительницей состязания грации, женственности и артистичности стала студентка Дмитровского техникума Екатерина Курохтина.

Всего за победу сразились восемь девушек, которые прошли четыре испытания. На всех этапах конкурса нужно было проявить смелость, грацию, сообразительность и артистичность.

Члены жюри творческого состязания единогласно поддержали кандидатуру Екатерины Курохтиной. Девушка учится по специальности «Технологии индустрии красоты». Она не боялась с ходу переделывать в рэп детские стихи и дефилировать среди публики под рок-композицию.

Екатерине вручили подарочные сертификаты от салона красоты. Остальные участницы конкурса получили памятные дипломы. Помогали членам молодежного центра в проведении праздника красоты и женственности ребята из движения «Волонтеры Подмосковья».