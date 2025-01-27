Студентам в Ногинске рассказали об условиях поступления в медицинские вузы

В День студента в Богородском округе выступил с лекцией преподаватель Российского университета медицины Шиловский Дмитрий Павлович. На данное мероприятие пригласили ребят, которые планируют поступить в профильные вузы.

Дмитрий Шиловский — старший преподаватель основ латинского языка и медицинской терминологии в Российском университете медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Он рассказал о древнем языка, который в обществе считают мертвым, однако Дмитрий Павлович разуверил учеников 9-11 классов и смог завлечь их внимание. Он увлек непривычной терминологией и рассказал, что общего между светофором и Люцифером, телескопом и епископом, олигархами и археологами. Особый интерес и восхищение вызвала у аудитории информация о значении собственных имен и их происхождении.

Дмитрий Шиловский ответил на вопросы старшеклассников и увлек их научным поиском. Встреча стала подарком для будущих студентов.