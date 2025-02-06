Студентам в Лосино-Петровском рассказали об истории Сталинградской битвы

Сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских провел урок мужества для студентов Щелковского колледжа № 7. Его посвятили ветеранам, которые принимали участие в Сталинградской битве.

Александр Яблонских рассказал студентам, что 2 февраля 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение, которое длилось 200 дней, стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Александр Юрьевич поведал о мужестве воинов Красной Армии и о значении битвы в мировой истории.

Студенты прочувствовали атмосферу военного времени благодаря документальной выставке, которую Александр Яблонских оформил с помощью интернет-источников.