Студентам в Домодедове рассказали об использовании средств индивидуальной мобильности

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения в Домодедове, представители мотоклуба «Ночные волки» и волонтеры рассказали студентам «Московии» о правильном и безопасном использовании средств индивидуальной мобильности. Они провели профилактическую лекцию и практическое занятие.

Байкеры считают, что самокаты и мопеды могут быть также опасны, как и мотоциклы, если не соблюдать правила. Весна — время, когда происходит наибольшее количество аварий с участием двухколесного транспорта. Автомобилисты отвыкают от мотоциклов, отметил председатель домодедовского отделения мотоклуба «Ночные волки» Михаил Качурин. Он добавил, что любителям байков нужно быть внимательными на дорогах и не провоцировать водителей автомобилей.

Студенты узнали о правилах безопасности, отличиях легкового транспорта и использовании шлемов на примере побывавшей в автоавариях экипировки.

На площадке у колледжа прошло практическое занятие. Студенты объезжали препятствия на электросамокатах. Начальник службы безопасности компании кикшеринга Артем Планкин рассказал об основных правилах использования этого вида транспорта и напомнил, что современное законодательство строго регламентирует нарушения. К примеру, за катание на самокате вдвоем предусмотрен административный штраф.

Сотрудники ГАИ отправились на улицы города и поговорили со взрослыми о безопасности на дорогах.