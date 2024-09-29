Студентам в Дмитрове рассказали про поступление в вузы МВД России

Сотрудники полиции провели беседу со студентами Дмитровского института непрерывного образования, которые обучаются на правоохранительном направлении. Им рассказали про поступление в учебные заведения МВД.

Профориентационную встречу провели заместитель начальника УМВД — начальник отдела по работе с личным составом, подполковник полиции Александра Будыкина и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН, подполковник полиции Александр Коссович. Они рассказали про поступление, вступительные экзамены и льготы.

«На беседе мы ознакомили ребят с преимуществами службы в органах внутренних дел и обратили внимание на то, что при отборе кандидатов на службу особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке», — поделилась Александра Будыкина.



Мероприятие направлено на популяризацию среди молодежи службы в органах внутренних дел.

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