Студентам провели экскурсию по заводу отделочных материалов в Видном

Студенты колледжа «Московия» получили уникальную возможность посетить один из ведущих заводов «Албес» в Ленинском округе. Он специализируется на производстве отделочных материалов из металла для интерьеров и экстерьеров.

На территории, площадью более 15 гектаров, расположены современные производственные цеха, оснащенные передовым оборудованием и автоматизированной системой управления. Завод также гордится собственным проектно-конструкторским бюро.

«Компания развивается с 1996 года и на сегодняшний день в ней трудится более 1300 человек. Мы активно привлекаем молодых специалистов из вузов и колледжей», — рассказала Вера Синельщикова из отдела маркетинга.

Среди сотрудников компании есть настоящие старожилы, такие как Денис Мастеров, начальник цеха покрытий. Он работает в компании уже 11 лет, начав свою карьеру в отделе покраски.

Экскурсия завершилась в зоне отдыха сотрудников, где студенты за чашкой кофе обсудили увиденное и обменялись впечатлениями. Это посещение стало для них не только возможностью увидеть производственный процесс изнутри, но и вдохновением для будущей профессиональной карьеры.