Студентам провели экскурсию по дневному стационару во Фрязине

Для студентов Щелковского колледжа, осваивающих профессию медицинской сестры, недавно состоялась экскурсия в детскую поликлинику Фрязина. Это практическое погружение позволило будущим специалистам не только познакомиться со спецификой работы первичного звена здравоохранения, но и получить знания о функционировании дневного стационара, ставшего ключевым пунктом программы визита.

Гостей фрязинской поликлиники, прибывших за новыми знаниями и опытом, встретила врач-педиатр дневного стационара Юлия Бунина. Под ее руководством учащиеся колледжа получили информацию о том, в каких случаях детей направляют в дневной стационар, какие заболевания поддаются такому формату лечения и какие виды медицинской помощи здесь могут получить маленькие пациенты.

Специалисты поликлиники наглядно продемонстрировали, как организован весь процесс лечения и ухода за детьми. Студенты увидели современное оборудование, узнали о принципах ведения документации, стандартах гигиены и особенностях взаимодействия с юными пациентами и их родителями.

«Лечение в дневном стационаре детской поликлиники показано пациентам с заболеваниями, не требующими круглосуточного наблюдения, например, при аллергическом дерматите, акне, пневмонии в легкой форме или гастрите. Во время курса ребенок проходит комплекс необходимых исследований и получает адекватную терапию, что позволяет эффективно восстанавливаться без отрыва от привычного домашнего режима», — отметила Юлия Бунина.