Студентам помогут организовать съемки в Подмосковье

Студенты, планирующие съемки в Московской области, могут получить помощь через киноплатформу Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Кинокомиссия Московской области готова проконсультировать будущих кинематографистов. Специалисты помогут разобраться, какие ведомства, службы и собственников объектов нужно уведомить о съемках. Также подскажут, какие документы подтвердят статус студента.

«Совместно с кинокомиссией региона мы стремимся сделать процесс организации съемок максимально понятным и доступным для молодых авторов, чтобы они могли сосредоточиться на творчестве», — отметили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Через единый цифровой сервис Киноплатформы Подмосковья можно подобрать подходящие локации, направить заявку онлайн и получить консультационную и организационную поддержку при подготовке и проведении съемок.

Проект реализуют Министерство культуры и туризма и Министерство госуправления, ИТ и связи Московской области.