Студентам Павлово-Посадского техникума напомнили о вреде наркотиков

В Павлово-Посадском техникуме прошла встреча студентов с медицинским психологом Андреем Перепелицыным. Он рассказал о вреде психоактивных веществ и их влиянии на здоровье.

В ходе мероприятия студенты узнали о важности правильного питания и физической активности для поддержания здоровья. Особое внимание было уделено опасности употребления наркотиков и других психоактивных веществ, а также последствиям для организма и психики. Андрей Перепелицын также поделился методами профилактики конфликтов, рассказав, как важно решать проблемы мирным путем.

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы и делясь своими мнениями.

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