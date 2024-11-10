Студентам МГУ провели экскурсию по фармпредприятию в Красногорске

В красногорское село Ангелово в R&D-центр «Биннофарм Групп» приехали студенты факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. В лабораториях фармацевтического предприятия ребята узнали об особенностях разработки лекарственных препаратов.

Специалисты «Биннофарм Групп» провели для студентов обзорную экскурсию по предприятию. Ребята посетили оснащенную самым современным оборудованием лабораторию, увидели, как создают лекарства, и узнали о нюансах их производства.

На фармацевтическом предприятии для студентов организовали практикум. С помощью хроматографа ребята выявили примеси в составе препарата, а в одной из лабораторий они создали таблетированную лекарственную форму.

Отметим, что подобные мероприятия помогают установить тесные связи между образованием и наукой, а также позволяют студентам получать практический опыт.

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