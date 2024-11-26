Студенты медицинского колледжа в Лобне побывали на практике в больнице

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен и главная медицинская сестра Светлана Сапогова встретились с будущими медиками и рассказали о возможностях трудоустройства в больнице. Студенты узнали о перспективных вакансиях и карьерных возможностях.

Встреча прошла в дружелюбной атмосфере, на ней присутствовали 100 студентов, обучающихся по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Будущим специалистам объяснили, как развивается система здравоохранения в Лобне и какие возможности откроются перед ними в новой поликлинике, которая сможет принимать до 600 пациентов в смену. Обсуждались особенности трудоустройства и карьерного роста в медучреждении, а также важность повышения квалификации.

Кроме того, на встрече подробно рассказали о мерах социальной поддержки, которые помогут молодым специалистам, только начинающим свою карьеру. Участникам встречи напомнили, что профессиональное развитие — ключ к успеху в медицине.

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