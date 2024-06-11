Студентам колледжа «Подмосковье» показали процесс производства мороженого

В Солнечногорске состоялась экскурсия на производство мороженого «АйсКро». Мероприятие прошло с участием студентов колледжа «Подмосковье» в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и партийного проекта Единой России «Выбирай свое».

Учащиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» познакомились с предприятием «Иль Мио Мороженко» под брендом «АйсКро», увидели все этапы производства мороженого, десертов с творожно-сметанным кремом и йогуртов. Также участникам предоставили возможность продегустировать продукцию.

«Такие экскурсии дают возможность студентам познакомиться еще ближе с производствами нашего округа, понаблюдать взаимодействие представителей разных профессий, а также на практике представить себя в условиях предприятия, что безусловно увеличивает их мотивацию к изучению специальных дисциплин. Кроме того, ребятам в дальнейшем намного проще определиться с будущим местом работы», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В ближайшее время запланированы экскурсии на производственное предприятие «Накал» и дачный отель «Истра Холидей».

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