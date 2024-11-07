Уроки о недопущении зацеперства и экстремизма провели в Воскресенске

Специалисты молодежного центра «Олимпиец» провели интерактивную лекцию для студентов Воскресенского колледжа. Обсуждали опасные увлечения подростков, такие как зацеперство и вовлечение в экстремистские организации.

На лекции основной акцент был сделан на опасностях зацеперства — это когда молодые люди рискуют жизнью, выходя на железнодорожные пути или находясь рядом с движущимися поездами. Спикеры поделились статистикой, показывающей высокие риски для жизни, и напомнили о правилах безопасности вблизи железной дороги. Студенты активно обсуждали тему и понимали, насколько важно избегать подобных действий.

Кроме зацеперства, говорили о другой не менее серьезной угрозе — вовлечении молодежи в экстремистские и террористические организации. Специалисты рассказали, как вербовщики используют соцсети и специальные сайты, чтобы завлечь подростков, играя на их эмоциях и стремлении найти себя. Были разобраны конкретные примеры обмана и психологических манипуляций, помогающие подросткам распознавать опасные схемы и не поддаваться на провокации.

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