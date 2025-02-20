Студентам из Солнечногорска рассказали о грантовой поддержке инициатив

Первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик и начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова рассказали студентам колледжа «Подмосковье» о мерах поддержки, субсидиях, грантах и проектах. На встрече собрались молодые люди, которые хотят открыть свое дело и попробовать себя в сфере бизнеса.

В Московской области активно развивают предпринимательство, уделяя особое внимание молодежным инициативам. По поручению губернатора Андрея Воробьева разработали разнообразные меры поддержки, в том числе для молодых предпринимателей. На мероприятии студентам представили федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай Наше».

Основная цель конкурса — поддержка молодых и талантливых предпринимателей, содействие в реализации их идей и раскрытие потенциала для развития бизнеса. Прием заявок на участие продлится до 3 марта 2025 года. Их можно подать через страницу конкурса на цифровой платформе мсп.рф после авторизации в личном кабинете.

«В дружественной атмосфере пообщались со студентами колледжа. Рассказали им о конкурсе „Создай Наше“ и о том, как начать свое дело. Уже видим, что есть идеи и задумки. С центром „Мой бизнес“ будем сопровождать и помогать каждому проекту в составлении бизнес-плана и получении субсидий", — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.