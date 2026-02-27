Студентам Истры провели экскурсию в отделение полиции

Активисты «Молодой Гвардии» вместе с сотрудниками ОМВД организовали для студентов патриотическое мероприятие. Молодым людям показали отдел полиции, провели мастер-класс по сборке оружия и спортивные состязания.

В мероприятии приняли участие студенты Истринского профессионального колледжа филиала ГГТУ и Истринского филиала Красногорского колледжа. Ребята преодолели спортивную полосу препятствий, проявив физическую подготовку и выдержку. Также прошел конкурс по скоростной сборке и разборке оружия, где участники могли оценить свою точность и быстроту.

Сотрудники полиции поделились со студентами подробностями о специфике своей работы, разъяснили важность профессиональных качеств в их профессии.

Организаторы отметили, что мероприятие помогло студентам понять, насколько профессия полицейского сложна и уважаема, а некоторым — определиться с выбором будущей работы.