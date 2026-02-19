Студентам и ветеранам СВОпровели экскурсию по производству в Павловском Посаде

Для студентов Павлово-Посадского техникума и участников спецоперации провели экскурсию на заводе «Эфесто». Предприятие больше 15 лет занимается металлообработкой и выпуском нестандартных изделий.

Гости увидели полный цикл производства — от разработки дизайна до резки, сварки и сборки готовой продукции. Им показали современное оборудование и технологии, которые используют на заводе.

«Мы стараемся не только развивать производство, но и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Участвуем в сборе помощи для бойцов, поддерживаем детские дома, восстанавливаем храмы и памятники культуры», — рассказали представители компании.

«Эфесто» выпускает сувениры с символикой округа и активно сотрудничает с учебными заведениями. Предприятие входит в рабочую группу по подготовке кадров для экономики Восточного Подмосковья. Руководители завода регулярно проводят встречи с местными предпринимателями и делятся опытом.

Такие визиты помогают студентам познакомиться с будущей профессией, а ветеранам — увидеть, как развивается промышленность в регионе. Компания также участвует в региональных программах поддержки малого и среднего бизнеса.