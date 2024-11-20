Студент университета «Дубна» победил в международном конкурсе научных работ

Студент кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» Виталий Котляров победил в XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Он подготовил исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».

Научным руководителем проекта выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

В своей работе Виталий Котляров предложил методику оценки влияния предприятий на окружающую среду. Студент разработал ее с учетом региональных особенностей и сфер деятельности промышленных компаний.

По словам проректора по учебно-методической работе университета «Дубна» Ольги Анисимовой, победа Виталия на международном конкурсе подтверждает не только его личные достижения, но высокий уровень подготовки студентов в образовательном учреждении.

«Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где расположено много производственных компаний, и я горжусь, что наши студенты вносят значимый вклад в решение экологических проблем», — добавила она.

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