Студент ступинского колледжа выступил на национальном чемпионате профмастерства

Студент ступинского техникума имени Туманова Артем Рабов стал участником Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс». Турнир проходит в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Подмосковный студент представляет техникум в компетенции «Веб-разработка (программирование)». К соревнованию он готовился под руководством преподавателя Павла Сарычева. Наставник помогал разбирать сложные задания, выстраивать стратегию и готовил студента к высокой конкуренции.

Подготовка включала ежедневные практические занятия. Особое внимание уделяли созданию полноценных веб-приложений — от проектирования и программирования до тестирования и доработки.

Сарычев подчеркнул, что высоко оценивает проделанную работу. По его словам, Рабов — талантливый молодой человек с большим потенциалом, а участие в подобных соревнованиях дают возможность профессионального роста.