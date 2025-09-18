Студент Раменского колледжа победил на скалолазном фестивале

Скалолазный клуб «АРКОНА» отпраздновал свой 10-летний юбилей фестивалем, собравшим 123 спортсмена. Об этом с сообщило Министерство образования Московской области, отмечая высокий уровень подготовки участников и зрелищность соревнований.

В битве за первенство проявил себя Владислав Опритов, студент первого курса Раменского колледжа. Владислав сумел завоевать первое место в возрастной группе 2008–2009 года рождения.

«Его выступление стало настоящим украшением фестиваля и вдохновило многих молодых спортсменов. Соревнования проходили в два этапа, представляя собой серьезное испытание для всех участников. В квалификационном раунде каждый спортсмен должен был пройти две открытые трассы с верхней страховкой, причем на прохождение каждой трассы отводилось строго ограниченное время — всего пять минут!», — сообщили организаторы соревнований.

Самые сильные и техничные скалолазы, успешно преодолевшие квалификацию, вышли в финал. В финале спортсмены боролись на одной закрытой трассе с нижней страховкой. На прохождение финальной трассы участникам давалось шесть минут. Именно в этих условиях Владислав Опритов поднялся на высшую ступень пьедестала.