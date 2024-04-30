Студент-повар Можайского техникума открыл свое кафе | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 19:19 Студент-повар Можайского техникума открыл свое кафе Источник фото: Яна Шаливская

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Студент третьего курса Можайского техникума открыл свое кафе. Александр Богачев учится на повара, а о собственной кондитерской мечтал еще с детства.

«В 15 лет я загорелся идеей. Вместе с мамой мы просчитывали бизнес-план, рисовали проект. Но потом, оценив свои силы, решили немного отложить эту мечту», — рассказал Богачев.

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Отложили ненадолго — пройдя множество видео уроков в интернете по созданию десертов и поступив в техникум, юноша стал печь торты на дому.

«Когда понял, что домашней кухни мне мало, решил реализовать свою мечту и открыл свое дело», — пояснил Богачев.

Сначала появилась кондитерская, а этом году и кофейня.

«Я считаю, что моя кофейня уникальна. Сюда можно прийти не только за кофе и вкусным десертом, но и просто поговорить, поиграть и даже поработать», — добавил студент.

В свои 18 лет Александр не раз становился участником кулинарных шоу и доходил до финала.

В планах у юного предпринимателя расширить ассортимент завтраков, а также проводить больше различных мастер-классов для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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