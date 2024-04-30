Студент-повар Можайского техникума открыл свое кафе | 360°

30 апреля 2024, 19:19
Студент-повар Можайского техникума открыл свое кафе
Студент третьего курса Можайского техникума открыл свое кафе. Александр Богачев учится на повара, а о собственной кондитерской мечтал еще с детства.
«В 15 лет я загорелся идеей. Вместе с мамой мы просчитывали бизнес-план, рисовали проект. Но потом, оценив свои силы, решили немного отложить эту мечту», — рассказал Богачев.
Реклама
Отложили ненадолго — пройдя множество видео уроков в интернете по созданию десертов и поступив в техникум, юноша стал печь торты на дому.
«Когда понял, что домашней кухни мне мало, решил реализовать свою мечту и открыл свое дело», — пояснил Богачев.
Сначала появилась кондитерская, а этом году и кофейня.
«Я считаю, что моя кофейня уникальна. Сюда можно прийти не только за кофе и вкусным десертом, но и просто поговорить, поиграть и даже поработать», — добавил студент.
В свои 18 лет Александр не раз становился участником кулинарных шоу и доходил до финала.
В планах у юного предпринимателя расширить ассортимент завтраков, а также проводить больше различных мастер-классов для детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Студенты
Реклама
Реклама