Студент Можайского техникума получил жилищный сертификат для детей-сирот

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Артур Нурбаев учится на третьем курсе в Можайском техникуме на мастера цифровой информации. Ему вручили жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет купить квартиру по безвозмездной субсидии от государства.

Артур Нурбаев живет в одной из деревень Можайского округа. Заместитель главы Елена Заболотная вручила ему жилищный сертификат.

«Поздравляем Артура Олеговича с новым этапом в жизни. Надеемся, что получение сертификата позволит реализовать далеко идущие планы. Такая мера социальной поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей, безусловно, очень важна», — рассказала Елена Заболотная.

В этом году 22 человека получат жилищный сертификат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Молодые люди имеют право выбрать или готовое жилье, или документ, по которому смогут купить квартиру на свой вкус.

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