Студент МГУ из Дмитрова сопроводил гуманитарный груз в Курскую область

Фото: Из личного Архива даниила Летуновского

Студент Московского государственного университета, выпускник Дмитровской школы № 1 и активист «Народного фронта» Даниил Летуновский прошел большой волонтерский пункт. Сейчас он участвует в сложных гуманитарных миссиях. Например, недавно сопроводил груз до Курской области.

В 2019 году, когда Даниил учился в школе, присоединился к движению «Волонтеры Победы». Он участвовал в городских мероприятиях. Во время пандемии коронавируса он активно помогал землякам. В тот момент молодой человек понял, что даже небольшая поддержка может быть ценной.

Даниил Летуновский поступил в МГУ, а с началом СВО твердо решил помогать фронту. Одним из серьезных испытаний стало выступление в госпитале имени Бурденко перед ранеными бойцами.

«Мы пели в палатах для лежачих пациентов. Рядом находились их близкие — жены, отцы. Один мужчина расплакался, когда я исполнял военную песню. А жена бойца танцевала с мужем под „Русский вальс“. За окном метель, вокруг — люди в больничных кроватях, а в этой палате на несколько минут воцарилась особая атмосфера», — вспоминает Даниил.

Несмотря на тяжелое потрясение, молодой человек продолжил заниматься музыкой под руководством опытного педагога.

Позже была поездка в Луганск в составе делегации от юридического факультета. Студенты доставили книги в местный университет и помогли в разработке учебных программ. Во время этой же миссии Даниил посетил Северодонецк и передал бойцам теплые вещи.

Из личного Архива даниила Летуновского
Фото: Из личного Архива даниила Летуновского
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Из личного Архива даниила Летуновского
Фото: Из личного Архива даниила Летуновского
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Недавно Даниил вернулся с Курской области, куда вместе с другими студентами и преподавателями доставил груз для военных

«Бойцы только вернулись с передовой — измотанные, некоторые раненые. Мы успели дать два концерта, хотя планы постоянно менялись из-за обстановки», — делится он.

Даниил получил особый опыт на военных сборах под Воронежем, где освоил профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.

«Обучение было максимально практическим — нас готовили к работе в реальных условиях», — поясняет он.

Благодаря сотрудничеству с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым МГУ часто организует гуманитарные миссии. Очередная группа отправилась в Белгородскую область для награждения отличившихся бойцов 4 апреля.

Даниил вошел в состав активной группы, которая занимается созданием отделения «Народного фронта» в Дмитрове.

«Уже сформирована рабочая группа, готовится обращение к главе округа. Важно вовлекать молодежь: не все могут поехать в зону СВО, но каждый может сделать что-то полезное здесь», — говорит он.

В пример он привел восьмиклассницу Алису Капралов, которая готовит презентацию движения для своей школы.

Даниил отметил, что волонтерство для него — образ жизни. Он уверен, что помогать нужно здесь и сейчас, и каждую миссию он проводит с самоотдачей.

«Работа, которую ведет Даниил и его единомышленники, — это не просто помощь, это школа гражданского становления, где через конкретные дела формируется характер и мировоззрение молодежи. Когда подростки видят, как их сверстники не на словах, а на деле проявляют патриотизм, это дает мощный воспитательный эффект», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

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