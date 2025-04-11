Студент МГУ из Дмитрова сопроводил гуманитарный груз в Курскую область

Студент Московского государственного университета, выпускник Дмитровской школы № 1 и активист «Народного фронта» Даниил Летуновский прошел большой волонтерский пункт. Сейчас он участвует в сложных гуманитарных миссиях. Например, недавно сопроводил груз до Курской области.

В 2019 году, когда Даниил учился в школе, присоединился к движению «Волонтеры Победы». Он участвовал в городских мероприятиях. Во время пандемии коронавируса он активно помогал землякам. В тот момент молодой человек понял, что даже небольшая поддержка может быть ценной.

Даниил Летуновский поступил в МГУ, а с началом СВО твердо решил помогать фронту. Одним из серьезных испытаний стало выступление в госпитале имени Бурденко перед ранеными бойцами.

«Мы пели в палатах для лежачих пациентов. Рядом находились их близкие — жены, отцы. Один мужчина расплакался, когда я исполнял военную песню. А жена бойца танцевала с мужем под „Русский вальс“. За окном метель, вокруг — люди в больничных кроватях, а в этой палате на несколько минут воцарилась особая атмосфера», — вспоминает Даниил.

Несмотря на тяжелое потрясение, молодой человек продолжил заниматься музыкой под руководством опытного педагога.

Позже была поездка в Луганск в составе делегации от юридического факультета. Студенты доставили книги в местный университет и помогли в разработке учебных программ. Во время этой же миссии Даниил посетил Северодонецк и передал бойцам теплые вещи.