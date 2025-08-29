Студент МФТИ создал систему для снижения цены на международные платежи в 7 раз

Студент выпускного курса Московского физико-технического института в Долгопрудном Илья Прокофьев создал инновационное решение для оптимизации международных платежных операций. В основе разработки лежат алгоритмы, позволяющие снизить комиссию за международные переводы с 7% до 1% и уменьшить время обработки операций до нескольких секунд.

Современная система международных расчетов состоит из сложной цепочки посредников, в которую входят корреспондентские банки и глобальные платежные системы, что приводит к значительным затратам и задержкам в проведении платежей.

Студент под руководством заведующего кафедрой блокчейна Владимира Горгадзе создал модель, которая способна исключить промежуточные звенья операций при помощи цифровых валют центральных банков и алгоритмического определения курса.

«Если, например, российская компания платит индийской, ее банк отправляет платеж по цепочке через банки-корреспонденты, имеющие взаимные счета и доступ к соответствующим расчетным системам. Платеж часто идет через два–три посредника», — рассказал Илья Прокофьев.

Он также указал на проблему прозрачности: клиент не может следить за платежом в реальном времени.

Разработанный алгоритм позволяет вдвое сократить операционные расходы. Этого эффекта удалось добиться благодаря использованию алгоритмов автоматических маркет-мейкеров, которые действуют по принципу «цифрового обменника».

Они позволяют вычислить справедливый курс на основе валютных резервов, сохраняя при этом совместимость с действующими регуляторными требованиями. Система также демонстрирует стабильность в современных рыночных условиях и снижает транзакционные издержки до 1%.

По оценкам разработчика, особенно полезной программа будет для развивающихся стран, где издержки на международные платежи достигают наибольших значений. Также она открывает альтернативные возможности для расчетов в условиях санкций.

Илья Прокофьев продолжит работу над проектом в аспирантуре.