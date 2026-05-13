Студент купил квартиру по жилищному сертификату в Воскресенске

В Воскресенске активно реализуется региональная программа «Жилище» для детей, оставшихся без попечения родителей. По достижении совершеннолетия они имеют право на получение жилья — либо готовой квартиры, предоставленной администрацией округа, либо самостоятельно выбранной по сертификату.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Богдан, студент 2 курса ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», предпочел по жилищному сертификату выбрать собственный дом — место, где будут зарождаться новые традиции и семейные истории. Начальник управления социальной защиты Ольга Лузянина рассказала: «Богдан подходит к выбору квартиры с необычайной ответственностью. Понимая, что приобретенное жилье станет его домом на долгие годы, он тщательно взвешивает все „за“ и „против“, изучает рынок, сравнивает предложения. Это не просто покупка недвижимости, а инвестиция в свое будущее, в комфорт и безопасность. Такой осознанный подход к одному из важнейших решений в жизни молодого человека вызывает искреннее уважение».

В ведомстве добавили, что в городском округе Воскресенск в текущем году планируется обеспечить жильем 15 детей-сирот. У каждого из них есть право выбора: получить муниципальное жилье или приобрести жилье самостоятельно по жилищному сертификату. Преимущество сертификата заключается в том, что квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городском округе Подмосковья.