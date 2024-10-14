Студент из Воскресенска выиграл бронзу на чемпионате России по сварке

Студент Воскресенского колледжа Вячеслав Ермаков стал третьим на национальном чемпионате «Кубок Сварки России Weldex». Он продемонстрировал свои навыки в категории «Учащийся».
Вячеслав Ермаков выступил в номинации «Полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов». Это доказывает высокий уровень подготовки в Воскресенском колледже. Студент смог завоевать третье место среди 32 конкурсантов со всей России. Высокая награда — заслуженное признание профессионализма.
Соревнования и церемония награждения прошли в международном выставочном центре «Крокус Экспо».