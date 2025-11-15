Студент колледжа в Люберцах стал лучшим в мире по эксплуатации дронов

В Екатеринбурге завершился XII Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Студент третьего курса Люберецкого техникума имени Гагарина Никита Киселев завоевал золотую медаль в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В 2025 году чемпионат прошел в расширенном формате: впервые в нем участвовали студенты среднего профессионального образования из 15 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, ОАЭ, Белоруссия и государства БРИКС.

Организаторы отметили, что особенно важно участие молодых специалистов, которые заявляют о себе наравне с опытными профессионалами крупных корпораций и формируют технологическое будущее. От России в соревнованиях приняли участие более 100 представителей ведущих предприятий, включая РЖД, Росатом, Ростех, Роскосмос, а также различные образовательные организации.