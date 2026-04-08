Студент из Воскресенска принял участие в областном чемпионате высоких технологий
Студент Воскресенского колледжа Илья Постовалов занял четвертое место на региональном этапе соревнований по компетенции «Аналитик транспортных данных» в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования проходили в Физтех-колледже города Долгопрудного.
Основная задача участников заключалась в превращении хаотичных потоков транспортной информации в стратегические решения для оптимизации маршрутов, прогнозирования загруженности дорог, повышения безопасности и снижения углеродного следа. Студенты создавали интеллектуальную платформу для мониторинга и прогнозирования транспортных потоков на основе данных GPS, камер и датчиков.
Наставником Ильи Постовалова выступил выпускник, а ныне преподаватель Воскресенского колледжа Иван Черных.