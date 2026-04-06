Студент из Воскресенска победил в региональном ИТ-конкурсе
2 апреля в Автомобильно-дорожном колледже города Бронницы состоялся Региональный конкурс профессионального мастерства «Использование информационных технологий в профессиональной деятельности», объединивший лучших студентов Подмосковья.
Студент Воскресенского колледжа Евгений Хомяков занял первое место в номинации «Цифровые технологии в жизни». Евгений продемонстрировал высокий уровень владения цифровыми инструментами и заслуженно стал победителем конкурса.
Данный успех — результат слаженной работы Евгения и его наставника, преподавателя колледжа Татьяны Тихоновой.
Участие в подобных конкурсах способствует развитию профессиональных компетенций, формированию цифровой грамотности и повышает интерес студентов к избранной специальности. Победа Евгения Хомякова также подтверждает высокий уровень подготовки в Воскресенском колледже.