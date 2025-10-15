Студент из Солнечногорска стал призером межрегионального конкурса мастерства

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Тамбове с 10 по 12 октября 2025 года прошли IX слет и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа, организованные Российскими студенческими отрядами. На мероприятии студент колледжа «Подмосковье» из городского округа Солнечногорск Александр Киричек достойно представил Московскую область.

Будущий специалист в сфере «Гостиничного дела», обучающийся на четвертом курсе, проявил высокий уровень мастерства в компетенции «Бармен» и занял второе место.

«Такие мероприятия играют важную роль в формировании здоровой конкуренции, позволяют специалистам делиться лучшими практиками и совершенствовать уровень профессиональной подготовки в области обслуживания клиентов, что имеет особое значение для сферы туризма и гостеприимства», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

В этом году в мероприятиях IX слета и спартакиады Студенческих отрядов ЦФО приняли участие более 500 студентов из 18 субъектов Центрального федерального округа.