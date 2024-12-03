Студент из Шатуры стал призером всероссийского конкурса научных работ

В Конгресс-центре ГК «Космос» в Москве прошел очный этап IIV Всероссийского конкурса «Наука, творчество, духовность». В мероприятии принял участие студент Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын, который получил диплом II степени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Конференция собрала участников со всей России. В рамках очного этапа конкурсанты представляли свои работы в формате докладов на заседаниях специализированных секций. Евгений презентовал исследование «Экологический туризм Шатурского района: перспективные направления развития».

В пресс-службе ведомства отметила, что участие в конференции дало студентам возможность познакомиться с современными исследованиями и обменяться опытом.