Студент из Шатуры принял участие во встрече с председателем правительства РФ

Студент Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын принял участие во встрече премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прошедшей в рамках форума классных руководителей и выставки «85-лет СПО: сила в мастерстве!». Евгений учится на четвертом курсе и является амбассадором федерального проекта «Профессионалитет».

Его предложение о ежегодном проведении всероссийского форума амбассадоров «Профессионалитета» получило поддержку Михаила Мишустина.

По мнению Евгения Пыльцына, такие встречи помогут студентам обмениваться лучшими практиками по взаимодействию со школьниками, которые только выбирают профессию, проводить встречи с будущими работодателями со всей страны и расширять возможности развития потенциала каждого студента профобразования.

Сам Евгений является выдающимся студентом, который сочетает высокую академическую успеваемость и научную деятельность с активной гражданской и общественной позицией.

На форуме он был награжден благодарственным письмом министерства просвещения России.