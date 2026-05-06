Студент из Шатуры получил награду на чемпионате «Профессионалы»

В Санкт-Петербурге завершился престижный чемпионат «Профессионалы», на котором выступил студент третьего курса Шатурского энергетического техникума Артем Ляпин. Он показал высокий уровень мастерства в сложной компетенции по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики.

Среди 16 сильнейших участников со всей страны Артем занял пятое место и был удостоен почетного знака «За профессионализм». Это направление считается одним из самых трудных в энергетике, оно требует глубоких знаний и ювелирной точности.

Сам Артем доволен своим результатом. Он считает участие в чемпионате ценным опытом и отличной практикой. Молодой специалист планирует и дальше развиваться в этой сфере и стать первоклассным мастером в области автоматики.

Успех Артема Ляпина — большая гордость для Шатурского энергетического техникума. Такой результат еще раз подтверждает высокий уровень подготовки кадров в учебном заведении.